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Рудковская резко высказалась о судействе на юниорских турнирах

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Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о словах мужа про необъективное судейство на юниорских соревнованиях в России.
Рудковская резко высказалась о судействе на юниорских турнирах
  • РИА Новости

«Я абсолютно, безоговорочно и полностью согласна со словами Жени. Это гнусно — заставлять детей бороться не только с соперниками, но и за справедливость! Со взрослыми! Это за гранью уже», — написала Рудковская в Telegram-канале.

Она добавила, что родители и дети устали от такого отношения. По её словам, на девочек есть спрос из других стран, но родина у них одна.

«Мы просим объективного судейства ко всем штабам одинакового. Честного! Ведь мы же за честный спорт все, правда? А то в фигурном катании есть устойчивое выражение «нагрибовали», то есть накинули незаслуженных грибов-баллов», — заключила продюсер.

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что слабое судейство толкает российских фигуристов на смену гражданства.

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