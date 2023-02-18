Узнать больше

Гаджиев: у Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев высказался о будущем защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Гаджиев: у Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии
  • Gettyimages.ru

«У Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии. Английский футбол боевой, там много борьбы. В средних командах он точно бы смог получать игровое время», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Дивеев перешёл в ЦСКА в июле 2019 года из «Уфы». 23-летний защитник в 12 матчах забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн.

Ранее Олег Ерёмин, агент Дивеева, рассказал, что защитник московского ЦСКА может продолжить карьеру в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить