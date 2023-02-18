Гаджиев: у Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии

Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев высказался о будущем защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«У Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии. Английский футбол боевой, там много борьбы. В средних командах он точно бы смог получать игровое время», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Дивеев перешёл в ЦСКА в июле 2019 года из «Уфы». 23-летний защитник в 12 матчах забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн.

Ранее Олег Ерёмин, агент Дивеева, рассказал, что защитник московского ЦСКА может продолжить карьеру в Европе.