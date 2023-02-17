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Агент Дивеева: Игорю очень нравится Англия, он бы хотел попробовать себя в АПЛ

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Олег Ерёмин, агент Игоря Дивеева, рассказал, что защитник московского ЦСКА может продолжить карьеру в Европе.

«Насколько я знаю, ему очень нравится Англия. Он бы хотел попробовать себя в АПЛ. Конечно, Италию, Испанию, Германию со счетов сбрасывать всё равно нельзя. Более детально лучше у самого Игоря спросить», — цитирует Ерёмина Metaratings.

Дивеев перешел в ЦСКА в июле 2019 года из «Уфы». 23-летний защитник в 12 матчах забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €6 млн.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА принял участие в благотворительной акции в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.



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