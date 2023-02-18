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El País: «Барселону» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов из-за судейского скандала

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Испанская «Барселона» может быть отстранена от участия в розыгрыше Лиги чемпионов и понижена в дивизионе на фоне судейского скандала.
El País: «Барселону» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов из-за судейского скандала
  • Gettyimages.ru

В период с 2016 по 2018 год «Барселона» заплатила почти €1,4 млн за отчёты о судьях Энрикесу Негрейре, который занимал на тот момент пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сообщает El País.

Отмечается, что если будет доказан факт мошенничества  в сотрудничестве между испанским клубом и Негрейрой, то ФИФА и УЕФА могут понизить «Барселону» в дивизионе и лишить титулов, а также отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

15 февраля появилась информация, что клуб с 2016 по 2018 год заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре. В эти годы Негрейра также занимал должность в судейском техкомитете.

Ранее сообщалось, что вице-президент судейского комитета Испании угрожал «Барселоне» раскрытием всех нарушений клуба.

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