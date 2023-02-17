Вице-президент судейского комитета Испании угрожал «Барселоне» раскрытием всех нарушений клуба

Бывший вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра шантажировал «Барселону» тем, что раскроет все нарушения клуба.

Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.

По информации источника, Негрейра угрожал «Барсе» тем, что раскроет информацию о действиях и нарушениях клуба после того, как каталонцы перестали платить деньги его компании.

«Не думаю, что ещё один скандал пойдёт на пользу клубу», — писал Негрейра руководству «Барселоны».

15 февраля появилась информация, что клуб с 2016 по 2018 год заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре. В эти годы Хосе также занимал должность в судейском техкомитете.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может избежать штрафных санкций по делу о подкупе судьи.