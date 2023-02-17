Вице-президент судейского комитета Испании угрожал «Барселоне» раскрытием всех нарушений клуба
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Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.
По информации источника, Негрейра угрожал «Барсе» тем, что раскроет информацию о действиях и нарушениях клуба после того, как каталонцы перестали платить деньги его компании.
«Не думаю, что ещё один скандал пойдёт на пользу клубу», — писал Негрейра руководству «Барселоны».
15 февраля появилась информация, что клуб с 2016 по 2018 год заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре. В эти годы Хосе также занимал должность в судейском техкомитете.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может избежать штрафных санкций по делу о подкупе судьи.