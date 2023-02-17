Узнать больше

Вице-президент судейского комитета Испании угрожал «Барселоне» раскрытием всех нарушений клуба

Короткая ссылка
Бывший вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра шантажировал «Барселону» тем, что раскроет все нарушения клуба.
Вице-президент судейского комитета Испании угрожал «Барселоне» раскрытием всех нарушений клуба
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.

По информации источника, Негрейра угрожал «Барсе» тем, что раскроет информацию о действиях и нарушениях клуба после того, как каталонцы перестали платить деньги его компании.

«Не думаю, что ещё один скандал пойдёт на пользу клубу», — писал Негрейра руководству «Барселоны».

15 февраля появилась информация, что клуб с 2016 по 2018 год заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре. В эти годы Хосе также занимал должность в судейском техкомитете.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может избежать штрафных санкций по делу о подкупе судьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить