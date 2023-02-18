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Казарцев: после матча «Спартак» — «Сочи» был депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти

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Российский арбитр Василий Казарцев рассказал, как против него подали депутатский запрос из-за пенальти.
Казарцев: после матча «Спартак» — «Сочи» был депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти
  • РИА Новости

«После матча «Спартак» — «Сочи» был сформирован депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Что был за депутат — не знаю. Я ездил в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и реально рассказывал, почему назначил пенальти», — цитирует Казарцева Sport24.

Казарцев в сезоне-2022/23 отработал в девяти матчах Российской премьер-лиги и Кубка России. Судья показал 36 жёлтых и одну красную карточку.

Ранее Казарцев рассказал о встрече с нетрезвыми фанатами «Спартака» после матча.

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