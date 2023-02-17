Казарцев рассказал о встрече с нетрезвыми фанатами «Спартака» после матча

Российский арбитр Василий Казарцев вспомнил о перепалке с болельщиками московского «Спартака» в аэропорту после матча с «Оренбургом» в 2020 году.

«Зашёл в зал ожидания, а там одни болельщики «Спартака». И начались вопросы со всех сторон: «Почему тут свистнул? Почему тут не свистнул?» Нашлись адекватные люди, которые сказали — «Отстаньте от него. Он после работы», — цитирует Казарцева Sport24.

По его словам, большинство фанатов «были подшофе, поэтому продолжали гнуть свою линию».

«Вопросы кончились, только когда мы сели в самолёт», — заключил Казарцев.

Казарцев в сезоне-2022/23 отработал в девяти матчах Российской премьер-лиги и Кубка России. Судья показал 36 жёлтых и одну красную карточку.

«Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (42).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» продал около 10 тыс. билетов на матч Кубка России со «Спартаком».