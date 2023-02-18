Foot mercato: Моуринью может возглавить ПСЖ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может занять аналогичную должность в ПСЖ.

Как сообщает Foot mercato, советник ПСЖ по спортивным вопросам Луиш Кампуш связывался с португальским специалистом и обсуждал с ним возможное сотрудничество.

Уточняется, что на желание Моуринью присоединиться к ПСЖ могут повлиять хорошие отношения с функционером клуба.

Контракт португальца с римским клубом рассчитан до 2024 года.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт 8 марта в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что игроки ПСЖ сомневаются в профессионализме Галтье.