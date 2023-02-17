Fanatik: Захарян хочет получать €2,5 млн за сезон в «Галатасарае»

Стали известны требования полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна по зарплате в случае перехода в стамбульский «Галатасарай».

Захарян хочет получать €2—2,5 млн за сезон, написал в социальных сетях журналист Fanatik Якуп Чинар.

По информации СМИ, «Челси», «Мальорка», «Сельта», «Порту», «Ференцварош» и «Галатасарай» претендовали на российского игрока в зимнее трансферное окно. «Динамо» хочет выручить за российского хавбека €15 млн.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» не делал официального предложения «Динамо» по Захаряну.