СМИ: «Галатасарай» не делал официального предложения «Динамо» по Захаряну
- РИА Новости
Турецкий клуб не делал официального предложения о приобретении прав на Захаряна в зимнее трансферное окно, написал журналист Якуп Чинар в социальных сетях.
Уточняется, что стамбульская команда связывалась только с представителями российского футболиста.
По информации СМИ, «Челси», «Мальорка», «Сельта», «Порту», «Ференцварош» и «Галатасарай» претендовали на российского игрока в зимнее трансферное окно.
В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем Захаряна.