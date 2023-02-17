СМИ: «Галатасарай» не делал официального предложения «Динамо» по Захаряну

Руководство стамбульского «Галатасарая» не вело переговоры с представителями московского «Динамо» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.

Турецкий клуб не делал официального предложения о приобретении прав на Захаряна в зимнее трансферное окно, написал журналист Якуп Чинар в социальных сетях.

Уточняется, что стамбульская команда связывалась только с представителями российского футболиста.

По информации СМИ, «Челси», «Мальорка», «Сельта», «Порту», «Ференцварош» и «Галатасарай» претендовали на российского игрока в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем Захаряна.