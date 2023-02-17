Биатлонист Халили: меня сейчас беспокоит моя форма

Российский биатлонист Карим Халили признался, что переживает за своё физическое состояние и намерен провести время в горах, чтобы привести себя в порядок.

«В первую очередь меня сейчас беспокоит моя форма, моё состояние. Это главное, что меня волнует. Горы я всегда воспринимал хорошо, и всегда, когда у меня были проблемы в сезоне, я уезжал туда, и подготовка там приводила меня в порядок. Сейчас я поговорил с тренерами и решил провести там ещё несколько дополнительных дней один», — цитирует Халили Mеtaratings.

Халили одержал победу в общем зачёте спринтерских гонок Кубка России. На финальном этапе Кубка России он занял четвёртое место, став лучшим в спринтерском зачёте с 239 очками. На втором месте в общем зачёте Даниил Серохвостов (238), на третьем — Александр Поварницын (206).

Международный союз биатлонистов продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

Ранее Халили высказался о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о правилах допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.