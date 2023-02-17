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Ассоциация бокса Польши будет бойкотировать чемпионат мира 2023 года из-за участия россиян

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Вице-президент Польской ассоциации бокса Мачей Демель заявил об отказе участвовать в чемпионате мира по боксу 2023 года среди мужчин и женщин из-за допуска на соревнования спортсменов из России и Белоруссии под своими национальными флагами.
Ассоциация бокса Польши будет бойкотировать чемпионат мира 2023 года из-за участия россиян
  • globallookpress.com

«Мы последовательны в своих действиях. После начала специальной военной операции на Украине мы одними из первых решили бойкотировать соревнования, где примут участие граждане России и Беларуси», — приводит слова Демеля Sport.pl.

Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации (IBA), будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.

Мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада и Ирландия.

Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Ранее вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков заявил, что мог перейти в клуб чемпионата Германии по футболу.

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