Ассоциация бокса Польши будет бойкотировать чемпионат мира 2023 года из-за участия россиян
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«Мы последовательны в своих действиях. После начала специальной военной операции на Украине мы одними из первых решили бойкотировать соревнования, где примут участие граждане России и Беларуси», — приводит слова Демеля Sport.pl.
Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации (IBA), будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.
Мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада и Ирландия.
Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.
Ранее вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков заявил, что мог перейти в клуб чемпионата Германии по футболу.