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Вратарь «Локомотива» Худяков рассказал об интересе к себе со стороны европейских клубов

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Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков заявил, что мог перейти в клуб чемпионата Германии по футболу.
Вратарь «Локомотива» Худяков рассказал об интересе к себе со стороны европейских клубов
  • Gettyimages.ru

«Разговоры о том, что за мной следят, до меня доходят. Знаю, что с агентом общались, но что дальше — не в курсе. Названия клубов не скажу, они из Германии», — цитирует Худякова «Спорт-Экспресс».

19-летний вратарь подписал контракт с железнодорожниками в 2021 году. Является воспитанником академии столичного клуба. Свой первый матч в чемпионате России провёл в 2021 году — вышел на 54-й минуте в игре с «Химками» после удаления вратаря Гильерме и сумел удержать нулевую ничью. Контракт с «Локомотивом» действует до 30 июня 2024 года. 

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин оценил шансы «Локомотива» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России со «Спартаком».

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