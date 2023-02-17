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ФФККР не будет рассматривать слова Плющенко на соответствие кодексу этики

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не станет рассматривать заявления Евгения Плющенко на соответствие кодексу этики организации.
ФФККР не будет рассматривать слова Плющенко на соответствие кодексу этики
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Матч ТВ».

16 февраля тренер заявил, что, если его спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет поднят вопрос о переходе в другие страны.

ФФККР 4 октября выпустила рекомендации для спортсменов и тренеров в рамках нового этического кодекса.

Плющенко является заслуженным мастером спорта России, двукратным олимпийским чемпионом, а также двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2002 и 2010 годов. В 2017 году он открыл свою академию «Ангелы Плющенко», в которой тренирует молодых фигуристов. 

Ранее Плющенко заявил о готовности конфликтовать с ФФККР из-за слов про смену гражданства.

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