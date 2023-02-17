ФФККР не будет рассматривать слова Плющенко на соответствие кодексу этики

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не станет рассматривать заявления Евгения Плющенко на соответствие кодексу этики организации.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

16 февраля тренер заявил, что, если его спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет поднят вопрос о переходе в другие страны.

ФФККР 4 октября выпустила рекомендации для спортсменов и тренеров в рамках нового этического кодекса.

Плющенко является заслуженным мастером спорта России, двукратным олимпийским чемпионом, а также двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2002 и 2010 годов. В 2017 году он открыл свою академию «Ангелы Плющенко», в которой тренирует молодых фигуристов.

Ранее Плющенко заявил о готовности конфликтовать с ФФККР из-за слов про смену гражданства.