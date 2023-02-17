ФФККР не будет рассматривать слова Плющенко на соответствие кодексу этики
- РИА Новости
Об этом сообщает «Матч ТВ».
16 февраля тренер заявил, что, если его спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет поднят вопрос о переходе в другие страны.
ФФККР 4 октября выпустила рекомендации для спортсменов и тренеров в рамках нового этического кодекса.
Плющенко является заслуженным мастером спорта России, двукратным олимпийским чемпионом, а также двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2002 и 2010 годов. В 2017 году он открыл свою академию «Ангелы Плющенко», в которой тренирует молодых фигуристов.
Ранее Плющенко заявил о готовности конфликтовать с ФФККР из-за слов про смену гражданства.