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Масалитин — о матче с Ираном: надо выходить и показывать, что у нас сильная сборная

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о том, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана.

«Иран — участник недавнего чемпионата мира, это даёт определенные бонусы. Мы сами давно не играли. Пускай сегодня это Иран, потом ещё кто-то будет. Надо все свои «я» засовывать в одно место и выходить на каждый матч, а кто против тебя будет играть — Прибалтика, Грузия, Молдавия, Иран, Ирак, Китай, — без разницы. Надо выходить и показывать, что у нас сильная сборная», — цитирует Масалитина Газета.Ru.

Он подчеркнул, что сборной России сейчас нужна каждая встреча.

«Надо сыгрываться, чувствовать игру», — добавил Масалитин.

16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может пройти в Тегеране 22 или 23 марта.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал об особенностях футбола в чемпионате Швейцарии.

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