Чалов: мне как нападающему в Швейцарии было гораздо интереснее

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал об особенностях футбола в чемпионате Швейцарии.

«Там другая специфика футбола. Он более открытый, меньше тактических моментов, а переходных фаз — много. Мне как нападающему там было гораздо интереснее: больше возможностей забить, показать себя», — цитирует Чалова Sport24.

24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее в «Базеле» оценили результативность нападающего ЦСКА Чалова.