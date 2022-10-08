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В «Базеле» оценили результативность нападающего ЦСКА Чалова

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Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер оценил результативность форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
В «Базеле» оценили результативность нападающего ЦСКА Чалова
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Не могу в данный момент сказать, сожалеет ли «Базель» об отъезде Чалова в ЦСКА. Можем лишь ответить, что «Базель» желает россиянину всего наилучшего в этом сезоне. Мы очень рады, что сейчас Фёдор так много забивает и находится в такой прекрасной форме» — цитирует Уолтера «Спорт-Экспресс».

24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В минувшем сезоне футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

В сезоне-2021/22 на счету Чалова восемь забитых мячей в 12 матчах за армейский клуб.

Ранее известный тренер Дмитрий Хомуха высказался о причинах прогресса в игре Чалова в текущем сезоне.

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