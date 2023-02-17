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Махачеву вручили высшую награду Минспорта Дагестана и именные часы главы региона

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Глава Дагестана Сергей Меликов вручил высшую награду Минспорта республики — медаль «Сали Сулейман» — чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Исламу Махачеву.

«Твоя победа — это общая победа. На самом деле волновались, переживали. Хочу как болельщик поблагодарить за то утро, когда ты одержал победу. Мы переживали, но были уверены в исходе поединка», — цитирует Меликова ТАСС.

Помимо награды, Махачев получил именные часы главы региона. Награду также был удостоен его тренер Муслим Амирасланов.

Поединок между Махачевым и Алексом Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев заявил, что все должны нести ответственность за свои обвинения.




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