Махачев: вы должны нести ответственность за свои обвинения
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«Вы должны нести ответственность за такие обвинения», — написал Махачев в Twitter.
Австралийские бойцы Александр Волкановски и Дэн Хукер обвинили россиянина в использовании капельниц для восстановления перед титульным поединком UFC 284.
Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Джефф Монсон высказался об обвинении Махачева в нарушении антидопинговых правил.