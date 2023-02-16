Махачев: вы должны нести ответственность за свои обвинения

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на обвинения в свой адрес.

«Вы должны нести ответственность за такие обвинения», — написал Махачев в Twitter.

Австралийские бойцы Александр Волкановски и Дэн Хукер обвинили россиянина в использовании капельниц для восстановления перед титульным поединком UFC 284.

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Джефф Монсон высказался об обвинении Махачева в нарушении антидопинговых правил.