Шишкин — о возможном матче с Ираном: ситуация с футболом остаётся безнадёжной

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о том, что сборная России может сыграть товарищеский матч с национальной командой Ирана.

«Это ничего не меняет. Ситуация с футболом на сегодняшний день как была безнадёжной, так и остаётся. Всё-таки здесь характер товарищеского матча: непонятно, какой будет состав и мотивация у игроков обеих команд. Тут против любого соперника играть в сегодняшней ситуации будет немного тяжеловато психологически», — цитирует Шишкина «Чемпионат» .

Он подчеркнул, что играть с европейскими сборными сейчас — не вариант.

«Иран считается для нас дружественной страной, из этого исходили договорённости. Ранее играли со сборными, близкими по территории», — добавил Шишкин.

16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может пройти в Тегеране 22 или 23 марта.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал об особенностях футбола в чемпионате Швейцарии.