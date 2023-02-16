Махачев: разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев посвятил пост своей победе над австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284.

«Мы проделали огромный объём работы, пролетели больше 10 тыс. км, победили их чемпиона на его же территории и вернулись с поясом. Остальные разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют», — написал Махачев в соцсетях.

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев заявил, что все должны нести ответственность за свои обвинения.