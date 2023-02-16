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Махачев: разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют

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Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев посвятил пост своей победе над австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284.
Махачев: разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Мы проделали огромный объём работы, пролетели больше 10 тыс. км, победили их чемпиона на его же территории и вернулись с поясом. Остальные разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют», — написал Махачев в соцсетях.

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев заявил, что все должны нести ответственность за свои обвинения.

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