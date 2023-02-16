Тарасова о словах Плющенко: если выдающиеся спортсмены ошибаются, то им тоже снимают баллы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Даже если выдающиеся спортсмены ошибаются, то им снимают баллы. А они ещё только юниоры. Каждый тренер должен делать так, как считает нужным, и никому об этом не рассказывать», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.

Ранее ученица Плющенко высказала недовольство относительно судейства на первенстве России.