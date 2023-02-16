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Тарасова о словах Плющенко: если выдающиеся спортсмены ошибаются, то им тоже снимают баллы

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко.
Тарасова о словах Плющенко: если выдающиеся спортсмены ошибаются, то им тоже снимают баллы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Даже если выдающиеся спортсмены ошибаются, то им снимают баллы. А они ещё только юниоры. Каждый тренер должен делать так, как считает нужным, и никому об этом не рассказывать», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.

Ранее ученица Плющенко высказала недовольство относительно судейства на первенстве России.

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