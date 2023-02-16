Алдонин — о матче сборной России с Ираном: вопрос не в уровне соперника, а в том, что состоится международная игра

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением на счёт возможного матча сборной России с командой Ирана в марте.

«Тут вопрос даже не в уровне соперника, а в том, что состоится международная игра. Эти матчи необходимы сборной в любом случае, даже если они товарищеские.

Нужно собираться, доносить до игроков какие‑то идеи, новички в сборной могут появляться и молодёжь, которая будет прогрессировать», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может пройти в Тегеране 22 или 23 марта.

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