Алдонин — о матче сборной России с Ираном: вопрос не в уровне соперника, а в том, что состоится международная игра
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«Тут вопрос даже не в уровне соперника, а в том, что состоится международная игра. Эти матчи необходимы сборной в любом случае, даже если они товарищеские.
Нужно собираться, доносить до игроков какие‑то идеи, новички в сборной могут появляться и молодёжь, которая будет прогрессировать», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».
16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может пройти в Тегеране 22 или 23 марта.
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