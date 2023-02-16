Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина, отца нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я Саше написал. Сложная ситуация, когда уходит такой родной человек. Я принёс ему глубочайшие соболезнования. Я дядю Мишу очень хорошо знал. В данный момент все мои мысли, помыслы и соболезнования с Сашей», — цитирует Фёдорова РИА Новости.

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.

Ранее хоккейный эксперт Чижмин выразил поддержку Овечкину.