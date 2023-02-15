Хоккейный эксперт Чижмин выразил поддержку Александру Овечкину
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«Соболезную Александру и его семье. Это невосполнимая утрата. Этот человек на протяжении всего времени был, есть и навсегда останется в сердцах своих родных», — заявил Чижмин в беседе с телеканалом «360».
По его словам, спортивная карьера Александра Овечкина — это продолжение того, что в него вложил отец.
15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.
Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.
Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил соболезнования Овечкину в связи со смертью его отца.