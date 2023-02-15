Хоккейный эксперт Чижмин выразил поддержку Александру Овечкину

Бывший хоккеист Евгений Чижмин выразил соболезнования в связи со смертью отца нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаила Овечкина.

«Соболезную Александру и его семье. Это невосполнимая утрата. Этот человек на протяжении всего времени был, есть и навсегда останется в сердцах своих родных», — заявил Чижмин в беседе с телеканалом «360».

По его словам, спортивная карьера Александра Овечкина — это продолжение того, что в него вложил отец.

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил соболезнования Овечкину в связи со смертью его отца.