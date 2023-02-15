РЕН ТВ: состояние Костомарова резко ухудшилось
Состояние фигуриста ухудшилось после операции на кисти, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что 46-летний спортсмен полностью подключён к дыхательным аппаратам ИВЛ и ЭКМО и до утра будет на них. В левом лёгком у Костомарова выявили большой участок фиброза.
10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В сознание спортсмен пришёл спустя две недели. В начале февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе ступни.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева высказалась о состоянии Костомарова.