Козловский заявил, что ждёт допуска российских спортсменов до международных соревнований

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался о допуске российских спортсменов до международных соревнований.

«Мы ждём, когда будет какая-либо конкретная информация. На данный момент всё в некой стадии переговоров. Конечно, мы хотим выступать и ждём, когда сильнейших спортсменов нашей страны допустят к крупнейшим соревнования», — заявил Козловский журналистам.

Международный олимпийский комитет 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Глава МОК Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов высказался об отсутствии российских фигуристов на международной арене.