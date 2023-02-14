Козловский заявил, что ждёт допуска российских спортсменов до международных соревнований
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Мы ждём, когда будет какая-либо конкретная информация. На данный момент всё в некой стадии переговоров. Конечно, мы хотим выступать и ждём, когда сильнейших спортсменов нашей страны допустят к крупнейшим соревнования», — заявил Козловский журналистам.
Международный олимпийский комитет 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.
Глава МОК Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов высказался об отсутствии российских фигуристов на международной арене.