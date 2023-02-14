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Козловский заявил, что ждёт допуска российских спортсменов до международных соревнований

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Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался о допуске российских спортсменов до международных соревнований.
Козловский заявил, что ждёт допуска российских спортсменов до международных соревнований
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Мы ждём, когда будет какая-либо конкретная информация. На данный момент всё в некой стадии переговоров. Конечно, мы хотим выступать и ждём, когда сильнейших спортсменов нашей страны допустят к крупнейшим соревнования», — заявил Козловский журналистам.

Международный олимпийский комитет 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Глава МОК Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов высказался об отсутствии российских фигуристов на международной арене.

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