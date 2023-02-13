«Матч ТВ»: в российские федерации по летним видам спорта начали приходить приглашения на азиатские турниры
Как сообщает «Матч ТВ», в письме указывается, что азиатская федерация готова открыть календарь для россиян в соответствии с недавней резолюцией Международного олимпийского комитета (МОК).
Уточняется, что российские спортсмены будут выступать как нейтральные атлеты.
25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.
Глава МОК Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.
Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, когда ожидается решение по участию российских пловцов в стартах азиатского календаря.