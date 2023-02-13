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Сальников: ожидается, что решение по соревнованиям в Азии будет к середине марта

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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, когда ожидается решение по участию российских пловцов в стартах азиатского календаря.
Сальников: ожидается, что решение по соревнованиям в Азии будет к середине марта
  • РИА Новости

«Как уже ранее было озвучено, мы ведём диалог, решение будет принято, как ожидается, в марте. Нам об этом сообщили в ответе на соответствующий запрос, который мы делали от всех федераций по водным видам спорта», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Азиатская федерация плавания рассматривает заявку об участии россиян в турнирах под её эгидой.

FINA отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Глава МОК Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о давлении на МОК в вопросе допуска российских спортсменов к Играм в Париже.

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