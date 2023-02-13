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Малком признался, что ему польстила заинтересованность со стороны ПСЖ

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Нападающий «Зенита» Малком признался, что ему польстила заинтересованность со стороны ПСЖ.
Малком признался, что ему польстила заинтересованность со стороны ПСЖ
  • Gettyimages.ru

«ПСЖ напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером. Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной», — приводит слова Малкома «Чемпионат».

Он также отметил, что не расстроился и не переживал из-за отсутствия официального предложения от ПСЖ.

«Заинтересованность от ПСЖ мне польстила. Это лишь сигнал к тому, что я двигаюсь в правильном направлении», — добавил Малком.

В нынешнем сезоне 25-летний бразилец забил 15 мячей и отдал семь результативных передач в 23 матчах за петербуржцев.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. 

Ранее восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов оценил перспективы «Спартака» во второй части сезона.

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