Тихонов считает, что у «Спартака» есть шансы обыграть «Зенит» во второй части сезона

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов оценил шансы команды во второй части сезона.

«Возможно ли, что «Зенит» будет играть вничью? Возможно. Смотрим календарь: у «Спартака» — восемь игр дома, выездных матчей не так много. Оптимизм — исходя из того, какой футбол команда показывает. Большая скамейка, делается пять-шесть замен, и игра не меняется. Очень мобильная полузащита. Такую тройку, как Пруцев — Литвинов — Зобнин ещё пойди поищи.

Посмотрите на группу атаки. Тройку меняешь, и качество не падает», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У «Зенита» — 42 очка и первая строчка.

Ранее бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, кто является сильнейшим нападающим РПЛ.