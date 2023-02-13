Тихонов считает, что у «Спартака» есть шансы обыграть «Зенит» во второй части сезона
- РИА Новости
«Возможно ли, что «Зенит» будет играть вничью? Возможно. Смотрим календарь: у «Спартака» — восемь игр дома, выездных матчей не так много. Оптимизм — исходя из того, какой футбол команда показывает. Большая скамейка, делается пять-шесть замен, и игра не меняется. Очень мобильная полузащита. Такую тройку, как Пруцев — Литвинов — Зобнин ещё пойди поищи.
Посмотрите на группу атаки. Тройку меняешь, и качество не падает», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».
После 17 туров РПЛ «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У «Зенита» — 42 очка и первая строчка.
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