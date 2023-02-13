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Махачев и Волкановски не против провести реванш

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Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев и австралиец Александер Волкановски согласились на реванш после боя на турнире UFC 284.
Махачев и Волкановски не против провести реванш
  • Gettyimages.ru

«Почему бы и нет? Погнали. Если UFC захочет устроить реванш, я готов», — приводит слова Махачева Main Event.

Волкановски ответил, что он также не против провести реванш.

«Договорились. Никаких вопросов, давайте устроим незамедлительный реванш».

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Ранее сообщалось, что Махачев заработал $1,192 млн за бой с Волкановски.

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