Узнать больше

The Sports Grail: Махачев заработал $1,192 млн за бой с Волкановски

Короткая ссылка
Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев заработал $1,192 млн за бой с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284.
The Sports Grail: Махачев заработал $1,192 млн за бой с Волкановски
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает The Sports Grail.

По информации источника, эта сумма включает 500 тыс. в качестве гонорара, ещё 500 тыс. — доля прибыли за трансляцию, 100 тыс. — это бонус за победу, 50 тыс. — в качестве бонуса за лучший поединок вечера и ещё 42 тыс. россиянин получит от спонсора.

Отмечается, что Волкановски заработал за этот бой $1,08 млн.

12 февраля Махачев победил Волкановски в титульном поединке UFC. Бой между спортсменами продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Махачев стал лучшим бойцом планеты по версии Sherdog.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить