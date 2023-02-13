The Sports Grail: Махачев заработал $1,192 млн за бой с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев заработал $1,192 млн за бой с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284.

Об этом сообщает The Sports Grail.

По информации источника, эта сумма включает 500 тыс. в качестве гонорара, ещё 500 тыс. — доля прибыли за трансляцию, 100 тыс. — это бонус за победу, 50 тыс. — в качестве бонуса за лучший поединок вечера и ещё 42 тыс. россиянин получит от спонсора.

Отмечается, что Волкановски заработал за этот бой $1,08 млн.

12 февраля Махачев победил Волкановски в титульном поединке UFC. Бой между спортсменами продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Махачев стал лучшим бойцом планеты по версии Sherdog.