Боец ММА Новосёлов получил пять лет тюрьмы за изнасилование
- РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, 49-летний россиянин будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима за совершение изнасилования и насильственные действия сексуального характера.
27 марта боец был задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в полицейский участок.
Новосёлов является чемпионом Европы по самбо. На его счету 11 побед, два поражения и одна ничья в MMA.
Ранее главное следственное управление Следственного комитета России по Москве сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении Новосёлова.