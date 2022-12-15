Боец ММА Новосёлов получил пять лет тюрьмы за изнасилование

Тушинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии бойца смешанных единоборств (MMA) Максима Новосёлова по делу об изнасиловании 18-летней девушки.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, 49-летний россиянин будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима за совершение изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

27 марта боец был задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в полицейский участок.

Новосёлов является чемпионом Европы по самбо. На его счету 11 побед, два поражения и одна ничья в MMA.

Ранее главное следственное управление Следственного комитета России по Москве сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении Новосёлова.