Авербух считает, что Туктамышевой нужно пробовать исполнять элементы парного катания
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«Думаю, что пора Лизе пробовать кататься в паре. Она пока единственная, кто не пробовала парные элементы», — цитирует Авербуха ТАСС.
Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.
Спортсменка завоевала золотые медали на этапах Гран-при России в Москве и Перми.
Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала намерение фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.