Узнать больше

Авербух считает, что Туктамышевой нужно пробовать исполнять элементы парного катания

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение, что чемпионке мира в женском одиночном катании Елизавете Туктамышевой стоит попробовать кататься в паре в ледовых шоу.
Авербух считает, что Туктамышевой нужно пробовать исполнять элементы парного катания
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Думаю, что пора Лизе пробовать кататься в паре. Она пока единственная, кто не пробовала парные элементы», — цитирует Авербуха ТАСС.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Спортсменка завоевала золотые медали на этапах Гран-при России в Москве и Перми.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала намерение фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить