Авербух считает, что Туктамышевой нужно пробовать исполнять элементы парного катания

Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение, что чемпионке мира в женском одиночном катании Елизавете Туктамышевой стоит попробовать кататься в паре в ледовых шоу.

«Думаю, что пора Лизе пробовать кататься в паре. Она пока единственная, кто не пробовала парные элементы», — цитирует Авербуха ТАСС.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Спортсменка завоевала золотые медали на этапах Гран-при России в Москве и Перми.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала намерение фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.