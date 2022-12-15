PA Media: экс-теннисиста Беккера депортируют в Германию после освобождения из тюрьмы
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Беккера освободили из тюрьмы, сообщает PA Media.
Уточняется, что экс-теннисиста депортируют в Германию после освобождения.
Бывший спортсмен был признан банкротом в июне 2017 года, когда его долг составил £54 млн. Ему вменялось сокрытие €3 млн в активах и кредитах с целью избежания выплат по долгам. Беккер был осуждён на 2,5 года.
Ранее сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на матч между Хорватией и Аргентиной в рамках полуфинала чемпионата мира по футболу в Катаре.