Узнать больше

PA Media: экс-теннисиста Беккера депортируют в Германию после освобождения из тюрьмы

Короткая ссылка
Шестикратного победителя турниров Большого шлема теннисиста Бориса Беккера освободили из тюрьмы в Великобритании.
PA Media: экс-теннисиста Беккера депортируют в Германию после освобождения из тюрьмы
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Беккера освободили из тюрьмы, сообщает PA Media.

Уточняется, что экс-теннисиста депортируют в Германию после освобождения.

Бывший спортсмен был признан банкротом в июне 2017 года, когда его долг составил £54 млн. Ему вменялось сокрытие €3 млн в активах и кредитах с целью избежания выплат по долгам. Беккер был осуждён на 2,5 года.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на матч между Хорватией и Аргентиной в рамках полуфинала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить