PA Media: экс-теннисиста Беккера депортируют в Германию после освобождения из тюрьмы

Шестикратного победителя турниров Большого шлема теннисиста Бориса Беккера освободили из тюрьмы в Великобритании.

Беккера освободили из тюрьмы, сообщает PA Media.

Уточняется, что экс-теннисиста депортируют в Германию после освобождения.

Бывший спортсмен был признан банкротом в июне 2017 года, когда его долг составил £54 млн. Ему вменялось сокрытие €3 млн в активах и кредитах с целью избежания выплат по долгам. Беккер был осуждён на 2,5 года.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на матч между Хорватией и Аргентиной в рамках полуфинала чемпионата мира по футболу в Катаре.