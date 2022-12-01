Теннисист Джокович: браво Месси и Аргентине

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на матч между Хорватией и Аргентиной в рамках полуфинала чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Поздравляем сборную Хорватии с ещё одним прекрасным чемпионатом. Браво, Месси и Аргентина!» — написал спортсмен в сервисе Stories социальной сети Instagram*.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес (39-я, 69-я минуты).

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал Месси лучшим игроком в истории футбола.