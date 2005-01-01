Тренер сборной Аргентины назвал Месси лучшим игроком в истории футбола

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил игру Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Нет никаких сомнений, что Месси — лучший в истории. Иногда кажется, что мы восхваляем его только потому, что являемся аргентинцами, но Месси действительно лучший в истории, я в этом не сомневаюсь. Это удача и привилегия — тренировать его», — цитирует Скалони ТАСС.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес (39-я, 69-я минуты).

В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко 14 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Месси прокомментировал победу в матче Хорватией.