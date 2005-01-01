Месси — о выходе в финал: то, через что мы проходим, невероятно

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Хорватии.

«Я получил массу впечатлений, эмоций и опыта от этого чемпионата мира. С первых дней я был уверен в этой сборной. То, через что мы проходим, невероятно», — цитирует Месси beIN Sports.

Он подчеркнул, что будет наслаждаться выходом в финал первенства планеты со всем аргентинским народом.

«Нас ждёт решающий матч. Это то, чего мы хотели. Аргентина здесь, чтобы воспользоваться своим шансом», — добавил Месси.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес (39-я, 69-я минуты).

В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко 14 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста.