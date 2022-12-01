Гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста

В Росарио, родном городе форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, поддержали футболиста перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

В аргентинском городе на вертолёте по небу провезли гигантскую футболку игрока.

Встреча проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Главный судья матча — Даниэле Орсато из Италии.

Счёт — 0:0.

Ранее Месси достиг нового рекорда по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.