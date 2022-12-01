Месси повторил рекорд Маттеуса по количеству сыгранных матчей на ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси достиг нового рекорда по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.

Нападающий повторил достижение полузащитника сборной Германии Лотара Маттеуса, который провёл 25 матчей на мундиалях.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду находится на пятом месте топа с 23 играми на ЧМ. Среди игроков сборной СССР рекорд принадлежит Льву Яшину (13), а у игроков национальной команды России тройку в топе возглавляют Сергей Игнашевич (8), Игорь Акинфеев (8), Александр Самедов (8).

Встреча между командами Аргентины и Хорватии проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Главный судья матча — Даниэле Орсато из Италии.

Ранее бывший футболист сборной Аргентины Габриэль Батистута выразил надежду, что Месси сможет повторить его рекорд по голам за команду на чемпионатах мира в полуфинале с Хорватией.