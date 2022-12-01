Батистута надеется, что Месси превзойдёт его достижение в полуфинале чемпионата мира

Бывший футболист сборной Аргентины Габриэль Батистута выразил надежду, что форвард Лионель Месси сможет повторить его рекорд по голам за команду на чемпионатах мира в полуфинале с Хорватией.

«Рекорд принадлежал мне 20 лет, и мне это нравилось. Теперь для меня честь делить его с тобой, и я надеюсь всем сердцем, что ты сможешь превзойти его уже в следующем матче», — написал Батистута в социальных сетях.

Латиноамериканская команда нанесла поражение нидерландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3). Таким образом, форвард «Пари Сен-Жермен» сравнялся с Батистутой по голам за национальную команду.

Ранее ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборных Аргентины и Нидерландов.