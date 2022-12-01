ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборных Аргентины и Нидерландов

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) инициировал проверку в отношении сборных Аргентины и Нидерландов по инцидентам на матче 1/4 финала ЧМ-2022.

ФИФА изучает возможные нарушения дисциплинарного регламента членами сборной Аргентины, включая неправомерные действия игроков и официальных лиц, порядок обеспечения безопасности на матче, сообщает пресс-служба федерации.

Уточняется, что ФИФА начала разбирательство в отношении Королевского футбольного союза Нидерландов по тем же пунктам.

Месси после четвертьфинала заявил, что «нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра» на такой ответственный матч. Мартинес назвал Лаоса худшим судьёй ЧМ-2022.

Лаос показал 15 жёлтых карточек в матче — это рекорд чемпионатов мира.

Латиноамериканская команда нанесла поражение нидерландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3).

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подтвердил, что уходит в отставку.