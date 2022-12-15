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Медведева рассказала, что хотела бы вспомнить прыжки перед выступлением в шоу Авербуха

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что планирует вспомнить прыжки перед исполнением главной роли в шоу Ильи Авербуха.
Медведева рассказала, что хотела бы вспомнить прыжки перед выступлением в шоу Авербуха
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Для меня самое главное — один прыжок поднять. Я большое количество времени уделяла «Ледниковому периоду», было очень много рабочих дел вне льда, несколько месяцев я не прыгала. Сейчас хочу уделить внимание прыжкам», — цитирует Медведеву ТАСС.

Она также подчеркнула, что ей понадобится пару тренировок, чтобы начать исполнять прыжки.

На Олимпиаде-2018 фигуристка уступила золотую медаль своей подруге по команде Алине Загитовой. Спортсменка тяжело приняла поражение и уехала от Этери Тутберидзе тренироваться к Брайану Орсеру.

С 2020 года Евгения не участвует в соревнованиях.

Ранее Медведева рассказала, что смотрела матчи сборной Японии на ЧМ в Катаре.

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