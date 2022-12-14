Медведева рассказала, что смотрела матчи сборной Японии на ЧМ в Катаре

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, за какой сборной следила на чемпионате мира 2022 года.

«Смотрела матчи сборной Японии, которая сенсационно победила Германию и Испанию. Но не могу сказать, что я слежу, не отрываясь от телевизора», — приводит слова фигуристки «Газета.Ru».

Сборная Японии на групповом этапе турнира в Катаре заняла первое место в группе Е, где также играли команды Германии, Испании и Коста‑Рики. В 1/8 финала японские футболисты уступили хорватам по пенальти.

Ранее Медведева рассказала о своих планах.