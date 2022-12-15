AS: Перес лично разрешил Роналду тренироваться на базе «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес разрешил нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду тренироваться на базе мадридского клуба.

Перес заявил Роналду, что тренировочная база команды — дом для португальца, и он может оставаться там столько, сколько посчитает нужным, и рассчитывать на получение всего необходимого для поддержания формы, сообщает AS.

Как утверждает Relevo, 37-летний португалец получил все необходимые разрешения от мадридского клуба и поддерживает форму на поле, где не тренируется основной состав «Реала».

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с 37-летним португальцем после его интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что у Роналду и Мендеша возникли разногласия из-за вопроса о будущем футболиста.