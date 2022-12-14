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AS: у Роналду и Мендеша возникли разногласия из-за вопроса о будущем футболиста

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Нападающий Криштиану Роналду и агент Жорже Мендеш не могут найти компромисс по поводу будущего футболиста.
AS: у Роналду и Мендеша возникли разногласия из-за вопроса о будущем футболиста
  • Gettyimages.ru

Как сообщает AS, стороны не могут найти компромисс по поводу команды, в которой Роналду стоит продолжить карьеру. В итоге клубы обращаются к игроку напрямую, игнорируя Мендеша. 

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с 37-летним португальцем после его интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что Роналду тренируется на базе мадридского «Реала».

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