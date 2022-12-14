AS: у Роналду и Мендеша возникли разногласия из-за вопроса о будущем футболиста

Нападающий Криштиану Роналду и агент Жорже Мендеш не могут найти компромисс по поводу будущего футболиста.

Как сообщает AS, стороны не могут найти компромисс по поводу команды, в которой Роналду стоит продолжить карьеру. В итоге клубы обращаются к игроку напрямую, игнорируя Мендеша.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с 37-летним португальцем после его интервью, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что Роналду тренируется на базе мадридского «Реала».