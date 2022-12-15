УЕФА приветствует заключение генерального адвоката Европейского суда в отношении Суперлиги

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на заключение генерального адвоката Европейского суда (CJEU) Атанасиоса Рантоса в отношении проекта Суперлиги.

«УЕФА приветствует заключение Рантоса, которое является обнадёживающим шагом к сохранению существующей динамичной и демократической структуры управления футбольной пирамидой. Заключение усиливает роль УЕФА в защите спорта, отстаивании фундаментальных принципов спортивных достоинств и открытого доступа для всех членов организации, а также в объединении футбола на основе общей ответственности и солидарности», — говорится в заявлении УЕФА.

В организации отметили, что выступают против Суперлиги или любых других подобных проектов.

«Пока мы ждём окончательного решения суда, которое должно быть вынесено в 2023 году, мы сосредоточимся на своей миссии по развитию футбола в тесном сотрудничестве с национальными ассоциациями, лигами, клубами, футболистами, болельщиками, институтами ЕС, правительствами и другими заинтересованными сторонами, которым истинные ценности футбола близки по духу», — говорится в заявлении УЕФА.

В апреле прошлого года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В неё вошли английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Атлетико», «Барселона», «Реал», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». Впоследствии на фоне критики девять клубов отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее Рантос заявил, что правила Международной федерации футбола и УЕФА, согласно которым любой новый турнир подлежит одобрению, соответствуют закону Евросоюза о конкуренции.