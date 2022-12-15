В Европейском суде подтвердили, что Суперлига не может быть создана без разрешения ФИФА и УЕФА

Старший юрисконсульт Европейского суда (CJEU) Атанасиос Рантос рекомендовал судебному органу признать, что проект Суперлиги необходимо утвердить в Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), прежде чем проводить турнир.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте CJEU, Рантос отметил, что, согласно европейским законам, организаторы Суперлиги имеют право проводить независимое соревнование «вне экосистемы УЕФА и ФИФА», но клубы-участники такого турнира не могут параллельно выступать в нём и в соревнованиях под эгидой организаций без их разрешения.

В апреле прошлого года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В неё вошли английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Атлетико», «Барселона», «Реал», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». Впоследствии на фоне критики девять клубов отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что УЕФА может запретить участвовать «Барселоне» в Лиге чемпионов.