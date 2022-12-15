Узнать больше

В Европейском суде подтвердили, что Суперлига не может быть создана без разрешения ФИФА и УЕФА

Короткая ссылка
Старший юрисконсульт Европейского суда (CJEU) Атанасиос Рантос рекомендовал судебному органу признать, что проект Суперлиги необходимо утвердить в Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), прежде чем проводить турнир.
В Европейском суде подтвердили, что Суперлига не может быть создана без разрешения ФИФА и УЕФА
  • AFP
  • © Simon Wohlfahrt / FIFA

В официальном заявлении, опубликованном на сайте CJEU, Рантос отметил, что, согласно европейским законам, организаторы Суперлиги имеют право проводить независимое соревнование «вне экосистемы УЕФА и ФИФА», но клубы-участники такого турнира не могут параллельно выступать в нём и в соревнованиях под эгидой организаций без их разрешения.

В апреле прошлого года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В неё вошли английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Атлетико», «Барселона», «Реал», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». Впоследствии на фоне критики девять клубов отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что УЕФА может запретить участвовать «Барселоне» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить