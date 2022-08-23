Mundo Deportivo: УЕФА может запретить участвовать «Барселоне» в Лиге чемпионов
- РИА Новости
В отношении «Барселоны», «Ювентуса», «Ромы», «Милана» и других клубов может быть введён запрет на совершение трансферов, а также на участие в соревнованиях под эгидой УЕФА, сообщает Mundo Deportivo.
Напомним, что «Барселона», «Ювентус» и «Реал» ведут юридическую борьбу с УЕФА из-за возможного создания Суперлиги, поэтому их взаимоотношение становятся всё более напряжёнными.
Нынешний сезон станет последним с действующими правилами финансового фейр-плей в УЕФА. Со следующего сезона затраты на трансферы, зарплаты и комиссии ежегодно будут снижаться, пока не достигнут 70% к 2025 году.
В сезоне-2022/23 «Барселона» занимает пятое место (четыре очка) после второго тура испанской Примеры.
Ранее дубль Левандовски помог «Барселоне» разгромить «Реал Сосьедад».